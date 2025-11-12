Лавров рассказал, что в Анкоридже американцы заверили Россию: они смогут обеспечить, чтоб Украина не мешала мирному процессу!

Причем после этого сверхудивительного заявления руководителя мордорского МИД никаких опровержений со стороны США не последовало.

Похоже, Трамп сказал Путину что-то вроде того, что если они договорятся, то он гарантирует выполнение этого соглашения, – подобное действительно можно было бы при желании интерпретировать и по-лавровски; ну а в США, видимо, решили не расшатывать и без того шаткую ситуацию и на всякий случай чересчур не углубляться в открытый анализ такой "цитаты о цитате".

Так что даю дословный (как всегда) максимально аутентичный перевод настоящего высказывания президента Соединённых Штатов (с Трамп-американского варианта английского):

"Дорогие друзья! [Понятно, во множественном числе, ведь Главный китаец в качестве хозяина бешеной собаки не может не слушать прямую трансляцию с ошейника!] Если мы сейчас договариваемся (Лавров, придурок-кретин, записывай – а потом, недоумок, не перевирай!), я доложу об этом украинскому руководству, в Киеве что надо – оптимально подкорректируют и тщательно выправят, после чего, гарантирую, все будет вполне ОК…"