Администрация Дональда Трампа выступила за исключение из проекта резолюции ООН формулировок, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих российскую оккупацию Крыма и других регионов, сообщает Kyiv Post.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

У 2024 році США разом із 77 іншими країнами підтримали щорічну резолюцію, яку Україна подає під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь".

Тепер, за словами джерел видання, Вашингтон нібито домагається виключення згадок про окупацію Криму Росією та опису погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях. США хочуть, щоб резолюцію подали у ширшому форматі — під назвою "Війна в Україні", без згадок про "територіальну цілісність" чи "агресію".

"Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку", — сказав виданню один із європейських дипломатів, які намагаються переконати США змінити позицію.

Це надзвичайно важливе питання, яке стосується не термінології, а фактичної нормалізації окупації. Російські злочини мають послідовно отримувати жорстку оцінку в основоположних документах міжнародних організацій.