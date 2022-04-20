'Просто гастарбайтер': Подоляк объяснил, почему Путин не ответил на обращение Медведчука

В политическом плане олигарх и обвиняемый в государственной измене пророссийский политик Виктор Медведчук не нужен ни России, ни, тем более Украине. Своему куму президенту-агрессору Владимиру Путин он может быть интересен, только чтобы выставить "счет" за полученные ранее деньги на продвижение российских наративов в Украине.

Об этом в интервью НВ заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он прокомментировал молчание Кремля в ответ на просьбу самого Медведчука об обмене.

Подоляк отметил, что несмотря на то, что Медведчук "чей-то кум", не стоит считать, что он имел реально влияние на что-то в Украине.

"Он просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах", – сказал советник главы ОПУ.

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Он убежден, что Медведчук брал деньги с Москвы, рассказывая "какие-то сказки" о своем влиянии в Украине и о том, что с нужной сумой денег он даже может устроить переворот в Украине или "парламент будет контролировать".

"Но это все сказки", – подчеркнул Подоляк.

Сам пророссийский политик, по его словам, "никому не нужен был ни здесь, ни там".

Советник главы ОПУ объясняет, что в 2015−2018 годах Медведчук просто смог показать РФ, что "у него растет и медийная, и политическая, и бизнес-активность" и он смог использовать это для собственной выгоды.

Теперь РФ хочет избавиться от украинских пророосийских политиков, которые ввели Кремль в "очень и очень большое заблуждение".

"Россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей. Это Медведчук им рассказывал, правильно?" – сказал Подоляк.

Он вспомнил и Евгения Мураева, который "тоже бегал в Москву и что-то там говорил, что они здесь 80% имеют пророссийского контроля".

"Это очень маленькие люди, и россиянам они не нужны", – считает советник главы ОПУ.

Единственная причина, по которой Медведчук все еще может быть интересен Москве, это чтобы "свести с ними какие-то счеты".

"Выставить счет Медведчуку и сказать: "Друг, мы тебе столько денег залили, а где эти деньги? Верни", – резюмировал Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан при попытке бегства из Украины 12 апреля. Позже было обнародовано видео, на котором Медведчук обратился к России с просьбой обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя.

19 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обращение Медведчука в России видели, но "никакой реакции пока нет".