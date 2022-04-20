"Сказать пока нечего": у Путина снова открестились от Медведчука

В администрации президента России Владимира Путина до сих пор не могут ответить на обмен арестованного в Украине нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. РФ не спешит идти навстречу куму своего диктатора.

Так, комментируя обращение Медведчука об обмене его на жителей и военнослужащих Мариуполя, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что "по этому сюжету пока нечего сказать", сообщают росСМИ. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Медведчук никому не нужен: ни России, ни Украине.

По его словам, Украина готова обменять подозреваемого в госизмене на определенное количество наших военнопленных. Сам Медведчук тоже хочет найти выход из этой ситуации, потому что понял, что просто менять его никто не будет.

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"Но, как мы видим, реакция с российской стороны была ожидаема: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и в то же время постоянно лгал", – уточнил Подоляк.

Он также добавил, что Медведчук уже дает показания и делает это "очень интенсивно", потому что хочет жить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук был задержан 12 апреля при попытке скрыться из страны. Позже Служба безопасности Украины обнародовала видеообращение задержанного Медведчука, который предложил России обменять его на защитников и жителей Мариуполя, оказавшихся в плену РФ.

Путин видел обращение Медведчука, в котором тот просит обменять его на солдат в Мариуполе, однако реакции на него со стороны главы РФ и вообще Кремля не последовало.