Реакции нет: у Путина заявили, что видели обращение Медведчука с просьбой об обмене

Глава РФ Владимир Путин никак не ответил на просьбу своего кума Виктора Медведчука об обмене пленными. Ранее задержанный в Украине нардеп попросил Кремль обменять его на украинских военных из Мариуполя.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции. Его слова процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

Так, спикер Путина подчеркнул, что в Москве видели опубликованное Службой безопасности Украины обращение Медведчука, в котором тот просить обменять его на солдат в Мариуполе.

Однако, уточнил он, реакции на него со стороны главы РФ и в целом Кремля не последовало.

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"Видели. Никакой реакции на настоящий момент нет", – заявил Песков.

Отметим, что пресс-секретарь главы РФ в таком же ключе ответил на обращение жены Медведчука – телеведущей Оксаны Марченко, которая записывала подобные просьбы не только к Путину, но и многим другим лидерам стран. В частности, спасать ее мужа женщина просила принца Саудовской Аравии, а также жителей и премьера Британии.

Песков заявил, что в случае появления "реакции президента" на это обращение, Кремль проинформирует Марченко.

Ранее спикер российского лидера, отвечая на вопрос о возможности обмена Медведчука, говорил, что кум Путина не является гражданином РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента подчеркнули – не верят в то, что РФ согласится обменять коллаборанта Виктора Медведчука на защитников и жителей города-героя Мариуполя. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк при этом подчеркнул, что в Украине нет места для этого политика.