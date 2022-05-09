Кадыровские тиктокеры сняли на видео 'захват Украины', расстреливая деревья в лесу

Кадыровцы, воюющие в Украине на стороне российских оккупантов, похвастались очередным "боем" якобы против украинских Сил обороны. В этот раз любители TikTok сняли на камеру, как расстреливают деревья в лесу.

Сами они назвали это "захватом Украины". Видео распространилось в Telegram-каналах (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.

Примечательно, что в постановочном бою против мнимого противника кадыровец использует сразу два автомата.

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В то же время боевик периодически поглядывает в сторону камеры, лежащей на лесной подстилке. Очевидно, чтобы убедиться, что та все снимает.

"Думал новый трейлер Rambo? Нет, это кадыровцы TikTok снимают", – пошутили в сети.

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