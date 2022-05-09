Кадыровские тиктокеры сняли на видео "захват Украины", расстреливая деревья в лесу
Кадыровцы, воюющие в Украине на стороне российских оккупантов, похвастались очередным "боем" якобы против украинских Сил обороны. В этот раз любители TikTok сняли на камеру, как расстреливают деревья в лесу.
Сами они назвали это "захватом Украины". Видео распространилось в Telegram-каналах (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.
Примечательно, что в постановочном бою против мнимого противника кадыровец использует сразу два автомата.
В то же время боевик периодически поглядывает в сторону камеры, лежащей на лесной подстилке. Очевидно, чтобы убедиться, что та все снимает.
"Думал новый трейлер Rambo? Нет, это кадыровцы TikTok снимают", – пошутили в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее кадыровцы вступили в ожесточенный бой с украинским светофором. На камеру сразу трое наемников открыли огонь по уже и без того нерабочему устройству.
Также кадыровские тиктокеры устроили постановочную стрельбу с пустым гаражом. Видео "успехов" своих боевиков поделился в сети сам глава Чечни Рамзан Кадыров.