'Гранату в подвал и все!' Оккупант похвастался, как убивает людей в Украине. Аудио

Российский военный в телефонном разговоре с матерью похвастался, как убивает украинцев и признался в потерях. Женщина поддержала действия сына и никоим образом не осудила их.

Перехваченный телефонный разговор появился в сети 22 апреля. Из него становится понятным что оккупанты уничтожают даже тех людей, которые оказались в "ловушке" под завалами. Чтобы послушать аудио, проскролльте новость до конца.

Так Никита Ельшов, которому еще нет 20 лет, рассказал, что "добил" заблокированных украинцев. "Да вот вчера: выпустите нас, спасите нас. Из подвала кричали. Да конечно, гранату им туда и все", – хвалится солдат Кремля.

Видео дня

При этом Ельшов признается, что практически спит "в обнимку с холодными". Вероятно, речь идет о погибших оккупантах. Еще, по словам парня, несколько военных из его подразделения получили травмы и теперь вернутся домой. Солдат уверен, что им должны выплатить по три миллиона рублей.

Однако многие семьи погибших на войне в Украине российских солдат жалуются, что не могут получить компенсации. Их приходится выбивать через суд. Главная проблема в том, что по документам большинство оккупантов либо вообще были только на учениях, либо считаются без вести пропавшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отец погибшего на крейсере "Москва" срочника обвинил Кремль во лжи и пообещал разобраться в ситуации самостоятельно.