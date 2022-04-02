'По документам – был на учениях': Россия 'кинула' с выплатами родственников ликвидированных в Украине солдат

Семьи погибших российских оккупантов не могут добиться компенсации от государства. По документам их родные находились на учениях и не участвовали в захватнической войне против украинского народа.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. В подтверждение своих слов он предоставляет скриншот со страницы Антона Лебедева – друга одного из умерших солдат Кремля.

В сообщении говорится, что семья оккупанта не имеет официальных подтверждений, что он участвовал в боевых действиях в Украине. Потому родные не могут рассчитывать на выплаты от государства. Доказывать же свою правоту через суд, по словам Лебедева, "слишком дорогое удовольствие, тем более в наши дни".

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"В России начали осознавать, что денег им за погибших солдат никто давать не станет", – констатирует Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на войне против Украины Кремль потерял уже более 17,7 тысячи личного состава.

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