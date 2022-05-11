Главарь 'ДНР' Пушилин заявил, что у оккупантов 'развязаны руки' для атак на 'Азовсталь'

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что у российских оккупантов "развязаны руки" для атак на металлургический комбинат "Азовсталь". Он утверждает, что там якобы не осталось гражданских лиц.

Об этом Пушилин заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1". По его словам, теперь вражеские войска могут атаковать предприятие.

"Что касается гражданских, по нашей информации, подтверждается, что их там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", – заявил Пушилин.

При этом 10 мая в ООН сообщили, что на территории "Азовстали" в Мариуполе до сих пор могут оставаться мирные украинцы. Там выразили готовность продолжить эвакуацию с завода. Кроме того, руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что на "Азовстали" остается еще около 100 гражданских.

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В то же время вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что на заводе находятся более тысячи украинских воинов, сотни из них ранены. По ее словам, женщины, дети и пожилые люди с "Азовстали" эвакуировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Украины при содействии ООН и Красного Креста эвакуировали с территории "Азовстали" большую часть гражданских. Эвакуация происходила медленно – враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Спасение мирных жителей стоило гибели трех бойцов "Азова", которые прикрывали колонну, еще шестеро получили ранения.