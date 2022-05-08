Из Мариуполя удалось вырваться еще 10 автобусам: за сутки уехали 173 человека. Видео

На территорию свободной Украины 8 мая прибыло еще 10 автобусов с мариупольцами. Эвакуироваться удалось 173 мирным жителям, в том числе тем, которые пряталась в бомбоубежищах завода "Азовсталь".

Об этом вечером в воскресенье сообщил Telegram-канал Мариупольского городского совета. Власти подчеркнули: гражданских перевезли в более безопасное место благодаря смелости наших защитников. Некоторые из них пожертвовали ради спасения людей собственными жизнями.

"Спасибо за это всем героическим защитникам "Азовстали". Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти мирных с территории завода", – заявила пресс-служба.

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В горсовете указали, что ВСУ и полк "Азов" ценой сверхусилия не только держат оборону, но и спасают гражданских.

"А враг в это время бьет в спину. Цинично, коварно, по-русски", – сказано в сообщении.

Мариупольский городской совет также поблагодарил ООН, Красный Крест и министра Ирину Верещук за организацию эвакуации жителей города.

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