На 'Азовстали' могли остаться гражданские, ООН готова организовать эвакуацию, – представитель генсека

На территории металлургического комбината "Азовсталь" в блокированном российскими оккупантами Мариуполе до сих пор могут оставаться гражданские. Организация Объединенных Наций может продлить эвакуацию мирного населения с завода.

Об этом во время брифинга во вторник, 10 мая, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"ООН готова организовать новую операцию по эвакуации, если информация о гражданских лицах на "Азовстали" подтвердится", – сказал он.

Напомним: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 7 мая заявила, что все женщины, дети и пожилые люди были эвакуированы с территории металлургического комбината "Азовсталь".

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Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена, сказала она. Спасение гражданских стоило жизней трех бойцов "Азова", еще шестеро были ранены.

Однако вскоре глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сказал, что в Мариуполе на "Азовстали" остается еще около 100 гражданских лиц. Российские оккупанты продолжают обстреливать металлургический комбинат.

Как сообщал OBOZREVATEL, на подконтрольную Украине территорию 8 мая прибыли еще 10 автобусов с мариупольцами. Эвакуироваться удалось 173 мирным жителям, в том числе скрывавшимся в бомбоубежищах завода "Азовсталь".