"На Азовстали" остались около 100 мирных жителей, – глава ОВА

В Мариуполе на "Азовстали" остается еще более 100 гражданских лиц. Но российские оккупанты продолжают обстреливать металлургический комбинат.

Враги обстреливают завод как с применением артиллерии, так и с помощью авиации. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, процесс эвакуации проходит сложно, хоть к нему и привлекли множество людей. "Сама эвакуация длится по несколько дней. Одной из причин являются "фильтрационные лагеря" оккупантов", – говорит Кириленко.

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Напомним, 8 мая из Мариуполя, в том числе из "Азовстали", удалось эвакуировать на 10 автобусах еще 173 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая оккупанты решили подорвать мост, по которому проходила эвакуация с "Азовстали". Таким образом они пытаются перекрыть для наших защитников возможность выхода.