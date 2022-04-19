Генпрокуратура готовит новое ходатайство об аресте активов Марченко: что будет с имуществом жены Медведчука

Департамент стратегических расследований Национальной полиции провел санкционированные обыски в Киеве и области в доме у жены задержанного нардепа Виктора Медвечука. Правоохранители выявили ряд ценных вещей, сумму которых еще предстоит выяснить.

После ареста изъятое имущество реализуют, а полученные средства передадут для нужд Вооруженных сил Украины и восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следователи осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука Оксана Марченко.

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Так, 18 апреля на территории Киевской области и в самой столице правоохранители обнаружили в ходе обыска около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье Медведчука, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже.

В настоящее время Офис Генерального прокурора готовит ходатайство о наложении ареста на выявленное имущество. В дальнейшем активы будут переданы в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что задержанный СБУ народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Он заявил, что те находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Медведчук начал давать показания против себя. По словам Арестовича, депутат стал заложником своей же профессии юриста и не заметил, как от обмена мнениями перешел к даче показаний.

Напомним, правоохранители задержали Виктора Медведчука по приказу президента Украины 12 апреля на выезде из Киевской области. В СБУ рассказали, что российская ФСБ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву.

Лидер ОПЗЖ подозревается в госизмене по двум производствам, а также в содействии террористической организации. В первые дни войны он сбежал из-под домашнего ареста. Среди арестованного имущества Медведчука и его жены Оксаны Марченко – 23 дома, 32 квартиры и 26 машин.