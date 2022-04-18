Медведчук уже дает показания, задержаны все, с кем он работал, - Арестович

Народный депутат и олигарх Виктор Медведчук в ходе допроса следственными органами Украины начал давать показания против себя. Пока кум президента России не расскажет всю полезную информацию Службе безопасности, процесс его обмена будет затруднителен.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину. Медведчук стал заложником собственной профессии юриста и не заметил, как с обмена мнениями со следователями перешел на дачу показаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Но с самим Медведчуком уже все понятно. Есть вещи поинтересней. Задержали всех, кто с ним рядом много лет работал. Вот их точно ни на кого не обменяют, поэтому у них свой интерес. Уж они рассказывают все, поскольку ну зачем им нужны эти проблемы? Люди себе работали, зарабатывали деньги", – поделился Арестович эксклюзивом.

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При этом представитель ОП подчеркнул, что в украинских спецслужбах к Медведчуку не применяют никаких пыток и инструментов давления. Украина – правовое государство, а все права задержанных соблюдаются в соответствии с международными меморандумами.

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