Путин находится в бункере? В сети нашли доказательства, что "свежее" видео с главой Кремля смонтировано

Новое видео с президентом России Владимиром Путиным, выпущенное в субботу, 5 марта, вызвало некоторые вопросы у пользователей сети. При замедленном просмотре можно заметить: рука главы Кремля в какой-то момент прошла сквозь микрофон.

Это может указывать на то, что ролик, в котором Путин якобы сидит за одним столом среди сотрудниц "Аэрофлота", на самом деле смонтированный. Специалисты пояснили OBOZREVATEL: это вполне возможно, но пособникам оккупанта в таком случае пришлось бы использовать сложные методы съемки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, глава РФ мог физически и не присутствовать на встрече. Его могли снимать сразу на несколько камер с нескольких ракурсов прямо в бункере (ну или в любом другом помещении).

Видео дня

Чтобы свести разные видео (с Путиным и с участницами мероприятия) в одно, пришлось бы идеально настроить совпадение в ракурсе и крупности, сделать одинаковый баланс цветов, подобрать правильное освещение.

По словам собеседников OBOZREVATEL, такие манипуляции возможно проводить в том числе в режиме онлайн.

Однако в деталях кремлевские специалисты, судя по всему, промахнулись. Во время разговора Путин активно жестикулировал. Если смотреть замедленную запись, то на нескольких кадрах видно: рука президента РФ свободно проходит сквозь металлическую стойку микрофона.

Как писал OBOZREVATEL, во время встречи с сотрудницами российского "Аэрофлота" президент страны-агрессора Путин заявил, что война в Украине, которую устроила РФ, якобы "идет по плану". Опустив глаза на листок с текстом, он убеждал, что все "происходит согласно графику".

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