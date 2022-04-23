Два Су за день! ВСУ 'приземлили' штурмовики оккупантов

Украинские защитники в субботу, 23 апреля, приземлили два штурмовика российских оккупантов. Один из них идентифицирован как Су-25.

Об этом сообщили на Facebook-странице 68-й Отдельной егерской бригады. Там отметили, что самолеты были "приземлены" точным попаданием из переносных комплексов класса "земля – воздуха".

"Две вражеских "сушки" за один день! Российские оккупанты стремительно теряют количество своей авиации. Наши подразделения противовоздушной обороны отправили на тот свет еще пару штурмовиков противника – один из них идентифицирован как Су-25", – сообщили украинские военнослужащие.

Видео дня

Защитники нашего государства подчеркнули, что продолжают превращать технику "второй армии мира" в металлолом.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что с начала вторжения Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. солдат. Несет враг потери и в технике – уже уничтожено 854 танка и 177 самолетов. Также ликвидированы 2205 единиц боевых бронированных машин и другая техника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ уничтожили группу оккупантов, совершавших зверства в Буче. Подразделения 64 мотострелковой бригады из-под Хабаровска пытались атаковать позиции 93 ОМБР в Харьковской области - за что и поплатились.