Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. человек: уничтожены 854 танка и 177 самолетов

С начала вторжения Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. солдат. Несет враг потери и в технике – уже уничтожено 854 танка и 177 самолетов.

Также ликвидированы 2205 единиц боевых бронированных машин. Об этом в утренней сводке сообщили в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на утро 23 апреля общие боевые потери врага составляют:

личного состава – около 21600 человек ликвидировано,

танков ‒ 854 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2205 ед,

артиллерийских систем – 403 ед,

РСЗО - 143 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов – 177 ед,

вертолетов – 154 ед,

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автомобильной техники - 1543 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 182,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе подчеркивают: цифры ориентировочные, ведь высокая интенсивность боев не позволяет оперативно произвести более точные подсчеты.

Учитывая, что накануне количество ликвидированных оккупантов оценивалось в 21 200 человек - за сутки защитники Украины смогли отправить на тот свет около 400 захватчиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ уничтожили группу оккупантов, совершавших зверства в Буче. Подразделения 64 мотострелковой бригады из-под Хабаровска пытались атаковать позиции 93 ОМБР в Харьковской области - за что и поплатились.