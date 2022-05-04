'Должны были строить города в Сибири': Данилов рассказал, как РФ планировала депортацию украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что РФ давно планировала захватить украинцев и переселить их в Сибирь. По замыслу пропагандистов, там наши граждане должны были бы строить новые российские города.

Он отметил, что методы оккупантов не изменились с советских времен. Об этом говорилось в его интервью в эфире авторской программы "Антиподы" журналиста Сергея Иванова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Данилов напомнил, что план россиян впервые опубликовали еще 6 сентября 2021 года. Это была статья министра обороны РФ Сергея Шойгу о "развитии городов Сибири". В ней описывалось, как они будут возводить там большие города, а делать это будут "граждане стран СНГ".

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"План заключался в захвате большого количества наших граждан и переселении их туда для строительства тех городов, которые россияне с Путиным себе мечтали", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, у кремлевских лидеров одни и те же методы, ведь и после окончания Второй мировой войны советские власти вывезли много украинцев в Сибирь.

"У них из Советского Союза ничего не меняется... Сейчас эти пропагандистские видео, где якобы украинцы рассказывают, что они чем-то недовольны. Эти фильтрационные лагеря… Это современный рашизм. Похищения, пытки, убийства людей… Терроризм", – заявил чиновник.

Журналист напомнил, мол, сами оккупанты признались, что за время после вторжения насильно вывезли из Украины на территорию РФ более миллиона граждан, среди них свыше 200 тысяч детей. В ответ Данилов заверил, что как только война украинских Сил обороны против агрессора РФ закончится, "мы обязательно вернем домой всех людей".

Напомним, что Сибирь – это регион Российской Федерации, площадь которого составляет более 13 млн кв. км, а население – около 33 млн человек. Он простирается от Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей Казахстана, Монголии и китайских лесов на юге, от Урала на западе и до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке. В последние дни россияне пытаются усмирить масштабные пожары в Сибири, которые вышли из-под контроля .

Как сообщал OBOZREVATEL, только 8 апреля Россия принудительно депортировала около полутысячи жителей Мариуполя в Чебоксары (Чувашия). Среди насильно вывезенных украинцев было 106 детей.