Экспорт российской нефти упал до минимального уровня с начала 2022 года
Экспорт российских нефтепродуктов в октябре упал до минимального уровня с начала 2022 года.
Главной причиной падения стали серьезные повреждения нефтеперерабатывающих заводов.
С августа были повреждены 22 НПЗ, что привело к сокращению переработки нефти до 4,8 млн баррелей в сутки — минимального уровня с 2020 года.
Самые эффективные санкции против России.
