Денис Казанский
Журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Блог | Экспорт российской нефти упал до минимального уровня с начала 2022 года

Иллюстрация. Российская нефть

Экспорт российских нефтепродуктов в октябре упал до минимального уровня с начала 2022 года.

Главной причиной падения стали серьезные повреждения нефтеперерабатывающих заводов.

С августа были повреждены 22 НПЗ, что привело к сокращению переработки нефти до 4,8 млн баррелей в сутки — минимального уровня с 2020 года.

Самые эффективные санкции против России.

Экспорт российской нефти упал до минимального уровня с начала 2022 года
