Экспорт российских нефтепродуктов в октябре упал до минимального уровня с начала 2022 года.

Видео дня

Главной причиной падения стали серьезные повреждения нефтеперерабатывающих заводов.

С августа были повреждены 22 НПЗ, что привело к сокращению переработки нефти до 4,8 млн баррелей в сутки — минимального уровня с 2020 года.

Самые эффективные санкции против России.