Сегодня ночью в целом ряде локаций, несмотря на традиционные ценности и скрепы, враг одинаково произносил одно и то же слово "блэкаут". В Железногорске, курской области, добрые птицы свили гнездо на подстанции, а чтобы местное население могло спокойно рассмотреть, как птицы приносят в гнездо обломки — полностью отключился свет. Наверняка местные жители не раз вспомнили не злым и тихим словом своего царя, который так невыносимо борется за экологию. Некоторые даже выражают удивление по поводу того, как он до сих пор не научил Грету Тумблер приемам дзюдо и очень художественной гимнастики, но как говорит сам фюрер, впереди у него вечность или по крайней мере — 150 лет регулярной пересадки органов. Поэтому у него еще все впереди.

Тим часом цікаві повідомлення надходять із Орла. Там публіка почула проліт дрона або дронів і десь — глухі звуки. Одразу після цього, на ці звуки поїхало безліч машин із мигалками. Мабуть там вирішили, що дрону стало зле і тому — треба надати йому екстрену допомогу. Подробиць того, де саме це сталося, поки невідомо. Зате відомо про те, що по підстанції прилетіло в липецькій області та в Алчевську, тимчасово окупованій частині Луганської області. Там приліт був у якусь важливу підстанцію, оскільки після того, як вона вийшла з чату, світло зникло в цілій низці населених пунктів.

Але швидше за все, найбільш яскраві та свіжі враження все ж отримали туапсинці. Як повідомляють джерела, місцеві жителі здогадалися про те, що "сьогодні в клюбі будуть танці", тому що на прилеглих до міста горах стався звичний набір заходів: спалах, хлопок і задимлення, відомі під власною назвою "бавовна". А сталося це тому, що там остаточно засумував зенітний комплекс "Панцир". За анонімними даними, комплекс не тільки відкинув свій панцир, а й копита, і всім стало зрозуміло, що тепер треба чекати гостей у місто. І вони прилетіли.

У Мережі вже з’явилися фото та відео цих прильотів і як з’ясувалося, під ударами опинився нафтоналивний причал, який пов’язаний системою трубопроводів із місцевим НПЗ і танкер, що саме стояв під завантаженням. Місцева влада з цього приводу зробила таку заяву:

"У порту Туапсе фрагменти безпілотників впали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали будівлі та інфраструктура терміналу. Крім того, в будівлі залізничного вокзалу пошкоджено скління. За попередньою інформацією постраждалих немає".

Загалом — як завжди. Уламки впали і максимум, що пошкодили — гудок танкера. Поки його не відремонтують, судно не зможе подавати звукові сигнали, а в іншому, прекрасна маркіза… Насправді, у Мережі вже є кілька відео, на яких хоч і не видно картини самої атаки, зате чітко чутно три прильоти в районі порту. З такими звуками уламки не падають, ми це вже можемо стверджувати, спираючись на власний досвід. Крім того, всі ці три прильоти взагалі не супроводжувалися звуками роботи ППО. І тільки після того, як третя пташка знайшла свою ціль, почалася стрілянина з легкої, стрілецької зброї.

Аналітики вже встановили місця прильотів, а супутники — зафіксували пожежі на цьому місці. Попередній висновок такий — удари були завдані по трьох точках нафтового терміналу і судячи з того, що там виникли осередки пожеж, прилетіло правильно і з потрібними наслідками. А ми нагадаємо про те, що порт у Туапсе заточений на експорт нафтопродуктів. Якщо Новоросійськ жене сиру нафту, то тут — різні продукти переробки нафти. Напевно, пізніше буде відомо більше подробиць про події цієї ночі, а поки що — тільки легкий начерк нічних подій.