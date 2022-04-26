Глава Пентагона заявил, что США и их союзники готовы 'сдвинуть небо и землю' для поддержки Украины

Соединенные Штаты Америки заявили, что готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. США провели переговоры о помощи украинской армии с 40 странами-союзниками.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин в ходе посвященной поддержке и усилению обороноспособности Украины встречи в Германии. Об этом сообщает Тhe Guardian.

Выступая на авиабазе Рамштайн на юго-западе Германии, Остин пообещал "помочь Украине выиграть борьбу с несправедливым вторжением России и укрепить обороноспособность Украины для завтрашних вызовов".

"Как мы видим сегодня утром, страны всего мира едины в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против империалистической агрессии России. Украина явно верит, что может победить, и все здесь тоже", – заявил глава Пентагона.

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Он напомнил, что США уже предоставили Украине больше вооружений, чем кто-либо в мире. И намерены и дальше помогать украинской армии победить в войне. Как высказался Ллойд, США "продолжат сдвигать небо и землю, чтобы удовлетворить" потребности Киева.

Глава Пентагона также назвал вторжение РФ в Украину "неоправданным" и напомнил о преступлениях российской армии против гражданского населения.

"Мы все исходим сегодня из позиции моральной ясности – Россия ведет войну по собственному выбору, чтобы потакать амбициям одного человека. Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан", – подчеркнул Ллойд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия, которая бомбит украинские города, направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия в Украину