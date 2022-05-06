Десантники ВСУ уничтожили танки и БМП оккупантов. "Горячее" видео

Украинские десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов. Экипажам российских боевых машин тоже не удалось спастись.

Видео горящей российской бронетехники выложило на своей странице в Facebook Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. На видео видно, как на поле пылают уничтоженные два танка и боевая машина пехоты ВС РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают успешно выполнять боевые задачи, нанося ежедневные потери российским оккупантам. … Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!" – говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 1 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов в Харьковской области. Нашим военным удалось разбить командный пункт управления противника.

Кроме этого, 6 мая украинские воины возобновили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. От оккупантов освобождены Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа.