Собрались несколько сотен человек: в Киеве почтили память жертв Еленовки. Фото

В центре Киева на Майдане Независимости люди собрались на памятную акцию, посвященную нашим защитникам, убитым российскими оккупантами во время теракта в колонии в Еленовке (ТОТ Донетчины). Враг совершил свое преступление в ночь с 28 на 29 июля 2022 года – после этих трагических событий 28 июля в Украине является Днем памяти погибших в плену.

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Чтобы почтить павших, в центр столицы вышли несколько сотен человек. Фото и видео с места события публикует OBOZ.UA.

Активисты прочитали молитву и провели минуту молчания. Некоторые люди пришли с плакатами. "Российский плен убивает", "Плен = убийство", "Еленовка. Помним", – было написано на них.

Среди участников акции были военные и гражданские. Присоединились и звезды, в частности певец Владимир Дантес и комик и волонтер Василий Байдак.

Отметим, что подобные мероприятия 28 июля прошли и в других городах страны (в частности в Чернигове, Запорожье, Николаеве, Черкассах, Житомире, Полтаве, Ужгороде). Также символические акции провели участники движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента".

Как писал OBOZ.UA:

– Экспертная группа Организации Объединенных Наций обнародовала обстоятельный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Во время террористического акта погибли по меньшей мере 57 украинских воинов, еще около 130 получили ранения.

– 9 декабря 2024 года в оккупированном Донецке подорвали автомобиль российского приспешника Сергея Евсюкова – бывшего начальника Еленовской колонии, в которой захватчики убили украинских воинов. Евсюков погиб, а его жене-"полицейской" оторвало ногу.

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