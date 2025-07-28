США, НАТО и британская разведка почти одновременно предупредили польского премьера насчёт весьма высокой вероятности агрессии россии уже в 2027-м году.

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Заодно напомню о том, как, практически не колеблясь, на удивление легко сдали Польшу гитлеру и сталину её союзники в 1939-м.

"Война", которую они тогда чисто формально обьявили Германии согласно своим договорным обязательствам, вошла в историю как "странная", поскольку фактически не велась – как было сформулировано, "в связи с быстрым развитием событий", так что вся их помощь ограничилась неудачными попытками организовать – при посредничестве Муссолини – очередную "конференцию для обсуждения".

Польский президент покинул страну тогда сразу же в первый день войны, правительство – на пятый, верховный главнокомандующий – следующей ночью, и всё действительно закончилось достаточно быстро.

(В москве ещё гордились уничтожением "уродливого детища Версальского сговора, которое было создано на костях немцев и русских, не имевшего никакого права на существование").

Однако же тогда союзнические обязательства были сформулированы гораздо более конкретно, чем современная никакая статья 5 Вашингтонского (Североатлантического) договора, согласно которой каждый член НАТО предпримет "действия, которые сочтёт необходимыми", не говоря уже об "особой позиции" Трампа по этому вопросу.

Да и, по большому счёту, уже сам факт "предупреждения" Польши об угрозе-2027 является определённым намёком на то, что разбираться ей с агрессором надо будет не слишком надеясь на существенную помощь партнёров.

В условиях, когда, по признанию натовского генсека, россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем вместе все страны НАТО за год, единственный реальный шанс для выживания Польши это успешное сопротивление ВСУ мордовскому нашествию: другого – нет.

Так был ли хоть чуть-чуть прав предыдущий польский президент, когда в последнем интервью на своей должности неожиданно (и даже подло!) недальновидно обвинил Украину и союзников по НАТО в неуважении к Польше и игнорировании её интересов: они, дескать, считают аэропорт в Жешуве, а также польские автомагистрали своими, так что надо было их закрыть на ремонт – и транспортируйте оружие да прочую помощь Украине по морю, воздуху, хоть сбрасывайте на парашютах…

Ещё о фермерах забыл.