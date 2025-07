Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок до "10 или 12 дней"

Еще во время своей первой каденции Трамп заставил американские СМИ сформулировать принцип того, как следует его понимать: "воспринимайте его всерьез, но не буквально" (take him seriously, but not literally). Именно поэтому все его заявления относительно сроков следует трактовать как: "что-то точно произойдет, но что именно и когда — неизвестно". Собственно, это мы и наблюдаем в течение последних шести месяцев.

Американський президент може скільки завгодно повторювати, що "це війна Байдена". Але він точно усвідомлює: повна й беззаперечна перемога Росії — завоювання Москвою великої країни в центрі Європи — стане величезною поразкою для США і для нього особисто. Поразкою значно масштабнішою, ніж в Афганістані чи будь-де в американській історії. Із катастрофічними наслідками для Сполучених Штатів.

Нескладно здогадатися, що перемога Росії лише зміцнить її впевненість у правильності обраного шляху та допустимості використаних методів. Тому "після перемоги" вона прагнутиме рухатися далі — і робитиме це дуже швидко. Поки європейський військово-промисловий комплекс ще не запрацював на повну, а здобутий росіянами бойовий досвід залишається актуальним. До того ж, заводи з виробництва "шахедів" іще не зупинено для переходу в "мирний режим" — бо куди подіти тисячу дронів на місяць, якщо не запускати їх щодня?

Отже, якщо зараз перед США стоїть питання про постачання Україні снарядів і ракет, то у разі перемоги Росії постане інше питання — про відправку американських військ до східних кордонів НАТО. І чи готові Сполучені Штати відмовитися від своїх зобов’язань у межах НАТО та фактично здати Європу Росії?

Саме тому для Дональда Трампа принципово важливо, щоб Росія не перемогла, а Україна вистояла. І чим далі, тим більше США будуть готові інвестувати в досягнення цієї мети. Наприклад, уже кілька тижнів поспіль Державний департамент США регулярно повідомляє про нові схвалені пакети військової допомоги для України: засоби ППО, артилерійські установки M109, ракетні системи HAWK тощо.

Наразі важко передбачити, які саме дії планують здійснити США після закінчення оголошеного "плюс-мінус 50-денного" терміну. Але Америка точно не має наміру здавати Україну й нарощуватиме обсяги допомоги — на що вже сьогодні є чимало доказів.