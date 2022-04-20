Затопленный крейсер "Москва" шел в Одессу для высадки десанта, – мать одного из матросов

Российский крейсер "Москва", утонувший после попадания в него двух ракет "Нептун", в этот момент якобы двигался в Одессу. Там страна-агрессор планировала высадку морских пехотинцев.

Об этом рассказала мать матроса-срочника из членов экипажа затонувшего флагмана Черноморского флота, из которого выпускали ракеты по украинским городам. В интервью "Радио Свобода", она сначала сказала, что корабль якобы не шел на боевой выход, когда в него попали ракеты.

"Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", – сказала она.

Однако на уточняющий вопрос журналиста женщина отметила, что в Одессе все же планировали высадить десант. "Они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе. Может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", – отметила мать российского матроса.

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Она также рассказала, что в момент крушения крейсера на борту было 510 членов экипажа. Когда одна из крылатых ракет "Нептун" прилетела на палубу, сразу погибли 40 человек, у многих были оторваны конечности.

Сын связался с ней 14 апреля, когда на крейсере уже сутки пылал пожар, он плакал и все, что ей рассказывал, никак не соответствовало официальным данным Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. В Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли удары ракетами "Нептун".

Москва продолжает скрывать подлинные данные о причинах потопления крейсера. Только международные эксперты и фотографии со спутниковых систем съемки позволяют миру узнать истину.