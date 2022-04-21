Активное наступление оккупантов на Донбассе затянется на одну-две недели, – Арестович

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на войне против Украины. Активное наступление врагов на Донбассе продлится еще одну-две недели.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным. Запись разговора опубликована на YouTube.

Он обратил внимание, что независимо от потерь личного состава, вражеские батальоны становятся небоеспособными, потому что теряют много единиц техники. "Мы выводим в сутки даже по половинке, а то и по батальону. Хватит на две недели примерно этой всей истории, или даже поменьше", – считает Арестович.

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Он вспомнил данные американской разведки, что сейчас в Украине находится около 76 вражеских БТГ, хотя после 24 февраля их насчитывалось около 120.

По словам советника, оккупанты все еще "прилично вооружены", однако они устали вести активные боевые действия, поскольку сами "сильно битые".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали почти 21 тысячу российских оккупантов. Также враги продолжают терять боевую технику в крупных объемах.