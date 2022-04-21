На территории Украины сейчас находится около 90 тысяч российских оккупантов. Этого недостаточно, чтобы удерживать в оккупации южные и восточные регионы.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным. Запись разговора опубликована на YouTube.

"Прямо сейчас 90 тысяч на территории Украины и где-то 22 тысячи по границам там радостно прячутся по кустам и пишут рапорта мамкам и папкам, что мы не хотим воевать, нам не хочется, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда", – говорит Арестович.

Видео дня

По его словам, общая линия фронта составляет примерно 700 километров. Исходя из этого получается, что на удержание одного километра приходится около 140 оккупантов.

"Это если равномерно размазать. А если делать по науке: район обороны, ключевые рубежи, районы мостов, железнодорожных узлов, развязок и прочее, то получается 50 человек на километр фронта. То есть два взводика держат километр фронта. Как вы думаете, сколько простоит такая оборона?" – успокаивает Арестович.

Советник заявил, что есть еще одна хорошая новость для Украины: "за этой линией нет вообще никого и ничего, там (на временно оккупированных территориях – ред.) огромные пустые пространства".

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович считает, что активное наступление врагов на Донбассе продлится еще одну-две недели. Причина – оккупанты продолжают нести огромные потери, ВСУ удается "выносить" до одного батальона в сутки.