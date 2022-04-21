В Украине сейчас находится около 90 тысяч российских военных, – Арестович
На территории Украины сейчас находится около 90 тысяч российских оккупантов. Этого недостаточно, чтобы удерживать в оккупации южные и восточные регионы.
Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным. Запись разговора опубликована на YouTube.
"Прямо сейчас 90 тысяч на территории Украины и где-то 22 тысячи по границам там радостно прячутся по кустам и пишут рапорта мамкам и папкам, что мы не хотим воевать, нам не хочется, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда", – говорит Арестович.
По его словам, общая линия фронта составляет примерно 700 километров. Исходя из этого получается, что на удержание одного километра приходится около 140 оккупантов.
"Это если равномерно размазать. А если делать по науке: район обороны, ключевые рубежи, районы мостов, железнодорожных узлов, развязок и прочее, то получается 50 человек на километр фронта. То есть два взводика держат километр фронта. Как вы думаете, сколько простоит такая оборона?" – успокаивает Арестович.
Советник заявил, что есть еще одна хорошая новость для Украины: "за этой линией нет вообще никого и ничего, там (на временно оккупированных территориях – ред.) огромные пустые пространства".
Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович считает, что активное наступление врагов на Донбассе продлится еще одну-две недели. Причина – оккупанты продолжают нести огромные потери, ВСУ удается "выносить" до одного батальона в сутки.