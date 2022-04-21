Арестович о потерях РФ в Украине: ВСУ в сутки уничтожают по батальону оккупантов

Защитники Украины в сутки уничтожают от половины до целой батальонной тактический группы российских оккупантов. У врагов еще хватает вооружения, но они физически устали воевать.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным. Запись разговора опубликована на YouTube.

"Могу сказать, что танковую роту уничтожили и батальонный комплект техники. То есть, усиленный батальон выбыл за сутки. Это 600 человек. Но по технике они не боеспособны", – сообщил Арестович.

По его словам, сейчас на территории Украины находится 76 российских БТГ, хотя в начале полномасштабной войны их было 120. "Трети нет уже, 40 с лишним БТГ нет", – отметил советник.

Арестович добавил, что хоть оккупанты все еще "прилично вооружены", однако "они все крепко битые и уставшие".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали почти 21 тысячу российских оккупантов. Также враги продолжают терять боевую технику в крупных объемах.