'Чем грозил России 3-месячный ребенок из Одессы?': Зеленский пообещал справедливое возмездие российским террористам

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. В нем он прокомментировал ракетный удар оккупантов по Одессе, который состоялся в субботу, 23 апреля, и унес жизни 8 человек.

Глава государства подчеркнул, что рашисты получат справедливое возмездие за свои поступки. Соответствующее видео было опубликовано в Telehram-канале президента.

"Сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине – по Одессе. По состоянию на это время 8 погибших, не менее 18 раненых. Обычные мирные люди, среди убитых трехмесячный ребенок, девочка. Чем она угрожала России? Похоже, что убивать детей – это просто новая национальная идея Российской Федерации", – сказал он.

Видео дня

По его словам, удар был нанесен российской стратегической авиацией из района Каспийского моря. Две ракеты Вооруженным силам Украины удалось сбить, но еще пять ударили по мирному городу, в том числе по обычному жилому дому.

Президент заверил, что Украина установит каждого, кто отдает и выполняет приказы. По его словам, никому из них не удастся спрятаться, сколько бы времени у нас это ни заняло.

"Все эти подонки будут отвечать за каждую смерть. Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления. Это только вопрос времени, когда мы сможем вернуть всех депортированных украинцев домой. что такое уверенный мир. Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, но у рашистов еще остаются ракеты. Но то, что они уже наделали – это достаточный аргумент для мира - чтобы признать РФ спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией.

"Будем настаивать на этом в переговорах с партнерами. Российское государство стало террористом, и ему не стыдно. А если не стыдно, это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность", – отметил глава государства.

Кроме того, он добавил, что сегодня для христиан восточного обряда была Великая суббота.

"День между распятием и воскресением. Похоже, что Россия застряла именно в таком дне. На годы. В дне, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет. Но воскресение будет. Жизнь победит смерть. Правда победит любую ложь. А зло будет наказано", - резюмировал Зеленский.