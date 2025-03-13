На выборах, только что состоявшихся в Гренландии, две партии, выступающие за её независимость от Дании, набрали в сумме 54,4 процента голосов, невероятно повысив свои показатели в сравнении с предыдущими выборами (2021 года), что, кстати, в который раз демонстрирует приверженность большинства населения острова полной обособленности и независимости от датской короны.

Видео дня

Таким образом, Дания Гренландию всё равно потеряет и если не поспешит продать её Соединённым Штатам, то останется и без Гренландии, и без денег за неё, ну а с независимой Гренландией, оставшейся вследствие независимости без ежегодного миллиарда долларов от Дании (и без её хоть какой-то защиты), американцы уже договорятся достаточно легко без лишних проблем.

Из этого, между прочим, вытекает и следующее: если какая-либо страна не выполняет пожеланий США, то исполнить американские пожелания её вынуждает демократическая процедура, причём без каких бы то ни было дополнительных вмешательств в избирательный процесс.