Белый дом: Россия меняет планы, новая фаза войны может длиться несколько месяцев и дольше

В Белом доме считают, что следующая фаза войны в Украине может затянуться на несколько месяцев. Сейчас Россия сосредотачивает силы для попыток атаковать украинские войска в Донецкой и Луганской областях, возможно, попытается заблокировать Николаев и продолжит наступление на Харьков.

Об этом сказал советник американского президента Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне 4 апреля. Пресс-конференция транслировалась на Twitter-аккаунте Белого дома.

По словам чиновника, войска РФ передислоцируются с севера Украины на Донбасс. Вероятно, оккупанты намерены развернуть там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат.

По оценкам США, РФ сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

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Что касается юга страны, то, по словам Салливана, россияне будут пытаться удержать Херсон, чтобы обеспечить поставку воды в оккупированный Крым. Кроме того, возможна попытка российской армии заблокировать Николаев.

На севере, по американским прогнозам, Россия, вероятно, продолжит наступление на Харьков. Что касается остальных территорий Украины, то страна-агрессор будет наносить воздушные и ракетные удары, чтобы нанести военный и экономический ущерб.

В Белом доме считают, что конечная цель России – максимально ослабить Украину, но это не значит, что Россия добьется успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сообщили, что высшее военное командование Российской Федерации скрывает потери личного состава своей армии. И не просто так: в ряде подразделений они достигают 40% как в живой силе, так и в технике.

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