Белорусские железнодорожники-партизаны оставили армию РФ без еды и топлива в первые дни войны: как это было

Когда российские войска впервые проехали по территории Беларуси для вторжения в Украину, то не учли, что мешать им будут "железнодорожные партизаны". Оккупанты хотели использовать обширную ж/д сеть РБ для снабжения и подкреплений своих сил, но в итоге столкнулись с огромными проблемами с логистикой.

О том, как неравнодушные беларусские оппозиционеры помогли Украине в первые дни войны, написало американское издание The Washington Post. Журналисты отметили: работа партизанов из РБ стала одной из причин логистического хаоса, который быстро оставил войска русских на передовой без продовольствия, топлива и боеприпасов вначале вторжения.

Начиная с первых дней полномасштабной войны, тайная сеть железнодорожников, хакеров и диссидентских сил безопасности Беларуси начала действовать, чтобы отключить или нарушить железнодорожное сообщение, соединяющее Россию с Украиной через Беларусь.

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После этого глава УЗ Александр Камышин поблагодарил белорусских диверсантов. "Это смелые и честные люди, которые нам помогли", – сказал он.

По словам членов сети активистов, атаки были простыми, но эффективными. Они были нацелены на релейные шкафы, управляющие сигналами, необходимыми для функционирования железных дорог. В течение нескольких дней движение поездов было парализовано, что вынуждало русских пытаться пополнить запасы своих войск другими путями.

Трудно сказать, какая часть хаоса может быть связана с саботажем, а какая – с плохим логистическим планированием со стороны противника. Однако Эмили Феррис, научный сотрудник лондонского Королевского Института объединенных служб, считает: армия РФ отчасти зависела от поездов. Поэтому это негативно сказалось на продвижении оккупантов на севере Украины.

"Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и обрывали свои пути снабжения, потому что им приходилось полагаться на грузовики", – сказала Феррис.

Судя по всему, это выиграло немного времени для украинских вооруженных сил, которые смогли нанести эффективный ответ на российское вторжение.

"Я не могу сказать, что мы были самым важным фактором, но мы были важным кирпичом в стене", – сказал Юрий Рававой, белорусский активист и профсоюзный деятель, бежавший в Польшу под угрозой ареста из-за протестов.

По словам подполковника Александра Азарова, бывшего сотрудника службы безопасности, проживающего в Варшаве, к движению беларусских партизанов вовлечены три основные группы: это железнодорожники, перебежчики из сил безопасности и специалисты по кибербезопасности.

Сотрудники железной дороги передали подробности о российских передвижениях и местонахождении ключевой инфраструктуры.

Киберпартизаны предприняли первую атаку, взломав компьютерную сеть железной дороги РБ за несколько дней до вторжения и заблокировав движение еще до того, как российские войска пересекли границу.

Специалисты из сил безопасности тоже делились ценной информацией, помогая украинской разведке.

Добавим: белорусский режим предпринял активные усилия по преследованию диверсантов. Министерство внутренних дел постановило, что повреждение железнодорожной инфраструктуры является террористическим актом – преступлением, за которое предусмотрено 20-летнее тюремное заключение.

По данным журналистов, силовики Лукашенка произвольно задерживали десятки железнодорожников и обыскивали их телефоны. По данным правозащитных групп, по меньшей мере 11 белорусов находятся под стражей по обвинению в участии в терактах.

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