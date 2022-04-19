Россия планировала военное вторжение в Беларусь, – разведка

Украинская разведка получила доказательства подготовки России к военному вторжению в Беларусь. 1-я танковая армия РФ должна была захватить территорию соседнего государства после того, как на территории страны начались массовые протесты граждан против сфальсифицированных выборов президента.

Россияне планировали устроить в Беларуси то, что сейчас устроили в Украине. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

В распоряжении ГУР МОУ есть документы, подтверждающие подготовку российской армии ко вторжению в Беларусь и оккупации всей территории государства. После начала протестов беларусов против фальсификации результатов президентских выборов в страну должны были въехать российские танки. Так Кремль собирался отреагировать на возможное свержение режима самопровозглашенного правителя государства Александра Лукашенко.

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Обвинить во всем в Кремле традиционно собирались НАТО.

"Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1-й танковой армии России ко вторжению и захвату территории Беларуси. После фальсификаций президентских выборов в стране ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", – отмечают в ГУР МОУ.

Была даже разработана "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задачи". В ней, в частности, определены и "враги" – военно-политическое руководство и население стран Балтии и Восточной Европы, а также народ Беларуси, в частности, патриоты и оппозиция.

Среди прочего, Россия собиралась уничтожать объекты критической инфраструктуры и стратегические объекты в Беларуси.

Напомним, украинские воины в марте ликвидировали генерал-майора Колесникова, чья подпись стоит под планами о вторжении в Беларусь. Именно он должен был командовать оккупацией страны.