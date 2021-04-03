Оренда житла від 3000$ і м'ясо по 550 грн/кг: українка – про особливості життя в Китаї

Українка Анастасія Ван уже більш ніж 15 років проживає в Китаї, в місті Циндао провінції Шандунь. Ще 2005 року дівчина зважилася покинути Україну і відправитися в незвідану країну, про переїзд куди зовсім не шкодує.

Про життя в Китаї, ціни на оренду квартири і на продукти харчування Анастасія розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL. Вона також зізналася, яка середня заробітна плата в її провінції, і назвала суму, яку їхня сім'я з 4 осіб витрачає на місяць. Крім цього, емігрантка розповіла, як ідуть справи в Китаї з коронавірусом.

Переїзд з України в Китай

Я родом з України, місто Миколаїв. Переїхала до Китаю 2005 року із сім'єю на батьківщину чоловіка після закінчення його і мого навчання в університеті в Україні. Нині місце проживання змінювати не хочу.

У Китаї я вже понад 15 років. Перші три роки, під час адаптації на новому місці, хотілося повернутися додому. Зараз такого бажання немає.

Емігрантка розповіла, що проживає в Китаї вже більш ніж 15 років Instagram Анастасії Ван

Про емігрантів у Китаї

Наразі в Китаї все більше і більше українців, особливо якщо порівнювати років 10 тому. Живуть усі по-різному, але повернутися додому, на жаль, хочуть одиниці. Найчастіше з проблемами емігранти в Китаї стикаються через робочі візи (легальну роботу зараз у Китаї все складніше отримати), а також через мову та їжу (хоча зараз усе можна знайти, купити, приготувати).

Медицина в Китаї

Медицина в цій країні платна, для всіх. У китайців є соціальне медичне страхування, яке покриває частково аналізи, лікування, операції та інше. Його виплачує роботодавець або ти самостійно. Лікарні оснащені сучасним обладнанням, автоматизація практично у всьому: від отримання талончика до лікаря, до видачі препаратів. Проблеми теж існують і більше стосуються людського фактора. Через величезну кількість людей лікарі мало приділяють часу і все поставлено на потік.

Медицина в Китаї автоматизована у всьому: від отримання талончика до лікаря, до видачі ліків. Instagram Анастасії Ван

Ситуація з коронавірусом у Китаї

COVID-19 вніс дуже сильні зміни в життя людей: обмеження пересування всередині Китаю, носіння масок і, звичайно, наявність зеленого кода здоров'я (це застосунок у телефоні, який відстежує, чи були ви у місці, де перебував хворий). Якщо ні, то код зелений, а якщо був контакт, то код стає червоним. Ця програма була актуальною ще в розпал пандемії – так відстежували всі контакти хворого і можливих контактерів. Зараз вимагають встановити цей застосунок тільки під час заселення в готель, у лікарні, поїзді та літаку.

Але Китай дуже швидко вийшов із пандемії. Для порівняння: в нашому місті 11 млн осіб, хворіло всього близько 100, а на всю нашу провінцію (розмір як дві України) всього 800 хворих. Тут серед моїх знайомих не було хворих, а вдома перехворіла половина знайомих і рідних. Зараз уже майже рік ми живемо звичайним життям: маски обов'язкові тільки в громадському транспорті і в лікарнях, де-не-де вимагають код здоров'я, ну і найбільша проблема – Китай все ще закритий для іноземців.

Вакцина від коронавірусу в нас за бажанням. Роблять її масово з грудня 2020 року, і вона безкоштовна.

Середня заробітна плата в Китаї

Зарплати тут дуже різні, все залежить від провінції, міста, спеціальності. Наприклад, зарплати в Пекіні, Шанхаї, Гуанджоу відрізняються від виплат у менших містах. У нашому місті середня зарплата 1000-1500$. Найчастіше такі виплати отримують викладачі, менеджери та інші.

Працювати в Китаї можна тільки за робочою візою або за грін-картою. Відповідно і зарплата за контрактом, байдуже, хто ти, все залежить від кваліфікації, освіти, досвіду роботи. Іноді заробітна плата іноземця вища, ніж у китайця на тій самій посаді.

Середня зарплата в Китаї 1000-1500$ Instagram Анастасії Ван

Ціни на проживання в Китаї

Життя в Китаї за останні 10 років дуже здорожчало: зросли ціни на продукти, одяг тощо. Дуже дорогі дитячі курси і все, що стосується дітей. Наприклад, курс гітари, на який ходить моя донька, обходиться нам у 1000$ за 25 занять, і це середня ціна по місту. Наша сім'я середнього достатку з 4 осіб на місяць витрачає близько 5000 доларів.

Ціни на продукти харчування

Стандартний набір кошика в супермаркеті:

1 літр молока коштує 1,5$, імпортне дорожче;

яйця коштують від 2$ за 1 кг (так, яйця за вагою);

свинина коштує 8$ за кг;

яловичина 20$ за 1 кг;

борошно 1$ за 1 кг;

цукор 3$ за 1 кг;

картопля 0,50$ за 1 кг;

рослинна олія 3$ за літр;

Якщо брати тільки продукти (без доставки їжі, походів у ресторани і кафе), то у нас виходить на місяць близько 1000$, і це покупки в звичайнісінькому продуктовому магазині (ринок, супермаркет).

Популярні міфи про жителів Китаю

Міф 1: китайці їдять собак.

Міфи 2: китайці всеїдні: вони їдять собак, зародки, мишей і ... взагалі це їхні улюблені страви.

Міф 3: китайці невисокого зросту.

Міф 4: у китайців усе дуже низької якості.

Міф 5: діти в Китаї вночі збирають телефони і шиють взуття.

Більшість міфів про китайців пов'язано з тим, що вони всеїдні Instagram Анастасії Ван

Плюси і мінуси проживання в Китаї

Мінуси:

дуже дороге житло в Китаї;

дорога медицина;

важка китайська мова;

погана екологія.

Плюсів для мене особисто дуже багато. Китай – це розвинена країна, круті технології, сучасні міста, купа можливостей для моїх дітей у майбутньому, чистота, порядок, можливість гідно отримувати за свою працю.

Житло в Китаї

Житло тут нереально дороге. Наприклад, у нашому місті, і це не Пекін або Шанхай, квадратний метр коштує в середньому близько 5 тисяч доларів, не в центрі. Середня площа квартир у новобудовах 90 кв. метрів, а ціна стартує від 460 тисяч доларів.

Середня вартість оренди квартири варіюється від 3-5 тисяч доларів на місяць. Ціни на квартири після пандемії стали ще вищими.

Середня вартість оренди квартири в Китаї варіюється від 3-5 тисяч доларів на місяць Instagram Анастасії Ван

Про роботу емігранта в Китаї

Я викладаю російську мову в університеті китайським студентам уже більш ніж 10 років. Не думаю, що професія прогресивна, але одна з найбільш шанованих, як і професія лікарів, військових.

Поради для ПМЖ у Китай

1. Вчіть китайську мову.

2. Вивчайте закони Китаю (тут вони строго дотримуються).

3. Вирішіть для себе, що ви робитимете в Китаї і чим займатиметеся.

4. І найголовніше запам'ятати: "У чужий монастир зі своїм статутом ..." Китай не змінюватиметься під вас.

Чому варто українцям повчитися у китайців

Варто повчитися працездатності, патріотизму, дисципліни, прагненню до розвитку.

Також про життя українців в інших країнах розповідали в ексклюзивних матеріалах для OBOZREVATEL: