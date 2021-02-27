Аренда квартиры за 300 евро и 4 часа обеда: украинка – об особенностях жизни в Италии

На юге Италии в солнечном регионе Апулия живет блогер и организатор отдыха Мария Кононенко родом из Украины. Эмигрировала девушка, казалось бы, не так давно – в 2017 году, но уже сполна ощутила все прелести и недостатки жизни в Италии.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Мария рассказала правду о том, как относятся в этой стране к приезжим, как она сама попала в Апулию и как сейчас обстоят дела в Италии ввиду пандемии коронавируса.

Я родом из Полтавы, в 16 лет переехала в Киев по учебе и в общем жила в столице всю свою сознательную жизнь до переезда. Закончила Институт международных отношений, работала, путешествовала, переезжать не планировала. Однажды, будучи в Италии, я познакомилась со своим будущим супругом-итальянцем. Но мы не сразу стали общаться – где-то через год. Спустя 5 месяцев я уволилась со своей работы и переехала на юг Италии, в регион под названием Апулия (каблук сапога).

Проживаю в Италии с июня 2017 года. В свое время мой муж жил в Санкт-Петербурге (Россия. – Ред.), немного говорит по-русски и без проблем общается со всеми родственниками, когда мы приезжаем в гости.

В Апулии однозначно наших чуть меньше, чем в Риме или Неаполе. К тому же многие приезжают сюда с другими целями, поэтому это другая часть жизни в Италии. Я прекрасно дружу с людьми, которые, например, учатся в аспирантуре в Бари, абсолютно кайфуют от жизни у моря, продолжают путешествовать и жить так, как бы жили в Киеве или где-либо еще. Все зависит от желаний и амбиций каждого человека. А место жительства – это вещь относительная.

Незнание языка. Это проблема, если человек приезжает и не может общаться. Лично у меня этой проблемы не было, поскольку итальянский учила в институте.

Нежелание интегрироваться. Адаптация – это не самый легкий процесс для кого-угодно. Но если тебя окружают люди, которые поддержат в любых начинаниях, и сам человек открыт к новому, тогда не вижу проблем.

В Италии прививка от COVID-19 необязательна (во всяком случае, пока). Вакцинировать начали старшее поколение, более уязвимое. В общем, Италия ответственно подошла к этому вопросу и находится в лидерах среди стран по количеству привитых на сегодня людей. Скажем так, нам повезло больше в весенний период, поскольку в Апулии не было этой страшной ситуации, как на севере Италии. Да, мы сидели дома абсолютно безвылазно. Выходили раз в 10 дней и соблюдали правила.

Сегодня Италия уже несколько месяцев, как поделена на цветные зоны согласно уровню сложности ситуации. И постоянно этот цвет меняется от региона к региону. Государство понимает, что людям нужно работать, но как только все открывается, статистика возрастает. Следовательно, снова вводят ограничения. Все конечно же очень устали от смены всех этих цветов, статусов. Сейчас у нас настоящая весна на улице, и люди расслабились немного. И сразу потом читаешь в новостях, что в Бари на выходных только и выписывали штрафы в 400 евро.

Мы продолжаем ходить в масках на улице и везде, стараемся меньше передвигаться, ездить, только по рабочим моментам, да и настроение не то. Но, думаю, летом будет все хорошо. Ведь если прошлым летом туристический сезон шел полным ходом, то в этом году – тем более.

Заработная плата разнится от региона к региону, и от сектора к сектору. На Юге ниже оплата, но и жизнь здесь дешевле. Нельзя сказать "о, классно, ты зарабатываешь 1600 евро в Риме". Если человек за эти деньги содержит семью, да еще и снимает жилье, ему вообще ничего не остается толком. Поэтому нельзя категорически говорить, что там ниже, там выше. Средняя заработная плата в Апулии – 800-1000 евро. Ну, а дальше уже зависит от профессии.

По поводу работы эмигрантов, то при трудоустройстве, как и в любой стране, предпочтение скорее всего будет отдаваться "своим". Но если вы высококвалифицированный кадр, тогда не вижу проблем. Живя в Италии, всегда можно подумать о сфере туризма. Если вы знаете языки на хорошем уровне, то вас без проблем возьмут. Итальянцы не так хорошо говорят на иностранных языках.

Переехав сюда, я не увидела каких-то больших отличий в менталитете. По-моему, наши народы близки по своему духу: они так же, как и мы, найдут выход из любой ситуации, шутки, поговорки очень похожи. Итальянцы очень любят покушать и поговорить об этом.

Кстати, север и юг Италии разнятся в своих обычаях. Например, статистика по разводам ниже на юге, выше на севере. Я буду рассказывать больше о юге Италии. Вот, к примеру, воскресенье у итальянцев – день для семьи: никто не будет работать, отвечать на телефонные звонки, заниматься делами.

На юге Италии народ начинает работать достаточно рано, конечно, зависит еще и от профессии. Разнорабочие пьют кофе в баре уже в 6 утра. Офисы начинают работать с 8-8:30. В 13:00 всех как будто сметает ветром: едут домой на обед (в основном здесь итальянцы обедают дома). Обед длится с 13:00 до 17:00. В этот период города выглядят как призраки. Летом, когда стоит жара, только к 18:00 может все начинать работать, к примеру, магазины.

Что касается ресторанов, да и вообще питания дома, итальянцы едят четко по расписанию – обед в 13:00. Нельзя прийти в ресторан в 15:00 и сказать "дайте мне пасту", поскольку в такое время официанты будут подавать десерты. В этом плане итальянцы очень привержены своим традициям и порядкам. И даже когда придете к кому-то в гости, то вам не накроют стол, как в Украине. Вам предложат чашечку кофе и что-то сладенькое, поскольку время обеда уже прошло, а ужин еще не наступил.

Итальянцы много инвестируют в недвижимость. Иметь свое жилье – это база. А лучше два жилья. Взять, к примеру, ссуду здесь абсолютно дешево – около 1-1,5%. Зависит от того, первый это у вас дом/квартира, или нет.

В Италии действительно многие арендуют жилье, потому что недвижимость дорогая, особенно в крупных городах или туристических местах: в Вероне, Риме или Флоренции квартира будет стоить заоблачных денег. За 50 тысяч евро можно рассмотреть только бокс для автомобиля.

К примеру, в центре Флоренции сдают комнату за 800 евро. Поэтому чаще всего люди живут за пределами самого города. Арендовать квартиру в центре Бари можно за 500-700 евро в месяц. В небольшом городке в 30-50 тысяч жителей – за 300-350 евро.

Купить квартиру у моря в Апулии можно и за 80 тысяч евро за 80-90 кв. м. Квартира в 100 квадратных метров в многоквартирном доме обойдется около 120-130 тысяч евро. А можно купить дом и за 500 тысяч в 200 квадратов. Здесь чаще всего покупают недвижимость немцы, австрийцы и британцы.

В Италии, к слову, без автомобиля никуда. Здесь все передвигаются на машинах: от молодежи в школу, до бабульки в 90 лет, если ей еще подтвердили права (каждые 10 лет пересматривают).

У нас с супругом своя azienda agricola – это как небольшое предприятие, скажем так, мы производим свое оливковое масло. У нас есть и свои оливковые деревья, которые достались супругу от деда. Также мы отбираем и закупаем оливки. Является ли это прогрессивным делом? Думаю, да, поскольку регион Апулия очень поддерживает молодых фермеров. Италия – аграрное государство, здесь выращивают и производят все. К тому же это страна, которая чтит свои гастрономические традиции. Конечно, иметь свои земли, да еще и с оливковыми деревьями, – это круто.

Также я занимаюсь организацией отдыха в Апулии. Я не гид, а именно как консьерж-сервис в этом регионе: от аренды вилл до всего, что можно организовать на отдыхе. Это позволяет мне знакомиться с невероятным количеством интересных людей, которые приезжают отдохнуть в Апулию из разных стран. В период COVID-19 посвящаю свое время учебе на узкоспециализированных 2-летних курсах, которые оплачиваются регионом Апулия. Тема – "Развитие новых эногастрономических направлений".

Любовь к жизни. Итальянцы, даже если не имеют всех денег мира, все равно будут позволять себе маленькие радости. К этому, конечно же, располагает и природное разнообразие. Здесь вам и моря, и горы, вкусная еда. Не нужно быть богатым, чтобы побывать на море.

Итальянцы не показывают свое богатство в силу разных факторов, и даже не стесняются пожать руку работнику, сидящему на тракторе или в комбинезоне в земле. В Италии распространен малый бизнес, семейные предприятия, и каждый член семьи занят в этом деле. Иначе, какой же это будет семейный бизнес. Владельцу не зазорно здесь стоять за прилавком и обслуживать клиента или ездить на тракторе, если у него свои виноградники или карьер. А вот тот, кто слишком гламурно одет с "Ролексом" на пульсе, скорее может оказаться двояким персонажем.

Итальянцы редко показывают свои суперкары. В будние дни они скорее будут передвигаться на "Смарте" или небольшом Fiat.

Итальянцы не отдыхают раздельно. Если вы семья, то все отдыхают вместе, с детьми. Редко бывает так, чтобы жена уехала с мамой, а муж с друзьями, а детей оставили бабушке. Если нужны бабушки, тогда вообще всем семейством могут поехать. Как-то не воспринимают они отпуск по-отдельности.

Также о жизни украинцев в других странах рассказывали в эксклюзивных материалах для OBOZREVATEL: