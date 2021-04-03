Аренда жилья от 3000$ и мясо по 550 грн/кг: украинка – об особенностях жизни в Китае
Украинка Анастасия Ван уже более 15 лет проживает в Китае, в городе Циндао провинции Шандунь. Еще в 2005 году девушка решилась покинуть Украину и отправиться в неизведанную страну, о переезде куда вовсе не жалеет.
О жизни в Китае, ценах на аренду квартиры и на продукты питания Анастасия рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL. Она также поведала о том, какая средняя заработная плата в ее провинции и назвала сумму, которую их семья из 4 человек тратит в месяц. Помимо этого, эмигрантка рассказала, как обстоят дела в Китае с коронавирусом.
Переезд из Украины в Китай
Я родом из Украины, город Николаев. Переехала в Китай в 2005 году с семьей на родину мужа после окончания его и моей учебы в университете в Украине. На данный момент место жительства менять не хочу.
В Китае я уже более 15 лет. Первые три года, во время адаптации на новом месте, хотелось вернуться домой. Сейчас же такого желания нет.
Об эмигрантах в Китае
На данный момент в Китае все больше и больше украинцев, особенно если сравнивать лет 10 назад. Живут все по-разному, но вернуться домой, увы, хотят единицы. Чаще всего с проблемами эмигранты в Китае сталкиваются из-за рабочих виз (легальную работу сейчас в Китае все сложнее получить), а также из-за языка и еды (хотя сейчас все можно найти, купить, приготовить).
Медицина в Китае
Медицина в этой стране платная для всех. У китайцев есть социальная медицинская страховка, которая покрывает частично анализы, лечение, операции и т. д. Ее выплачивает либо работодатель, либо ты самостоятельно. Больницы все оснащены современным оборудованием, автоматизация практически во всем: от получения талончика к врачу, до выдачи лекарств. Проблемы тоже есть и больше касаются человеческого фактора. Из-за огромного количества людей врачи мало уделяют времени и все поставлено на поток.
Ситуация с коронавирусом в Китае
COVID-19 внес очень сильные изменения в жизнь людей: ограничения передвижения внутри Китая, ношение масок и наличие зеленого кода здоровья (это приложение в телефоне, которое отслеживает были ли вы в месте, где находился больной). Если нет, то код зеленый, а если был контакт, то код становится красным. Это приложение было актуальным еще в разгар пандемии – так отслеживали все контакты больного и возможных контактных. Сейчас требуют установить это приложение только при заселении в гостиницу, в больнице, в поезде и самолете.
Но Китай очень быстро вышел из пандемии. Для сравнения: в нашем городе 11 млн. человек, болело всего около 100, а на всю нашу провинцию (размер как две Украины) всего 800 заболевших. Тут среди моих знакомых не было больных, а дома переболела половина знакомых и родных. Сейчас уже почти год мы живем обычной жизнью: ношение масок обязательно только в общественном транспорте и в больницах, кое-где требуют код здоровья, ну и самая большая проблема, что Китай все еще закрыт для иностранцев.
Вакцина от коронавируса у нас по желанию. Делают ее массово с декабря 2020 года и она бесплатная.
Средняя заработная плата в Китае
Зарплаты здесь очень разные, все зависит от провинции, города, специальности. К примеру, зарплаты в Пекине, Шанхае, Гуанджоу отличаются от выплат в менее крупных городах. В нашем городе средняя зарплата 1000-1500$. Зачастую такие выплаты получают преподаватели, менеджеры и т. д.
Работать в Китае можно только по рабочей визе или гринкарте. Соответственно и зарплата по контракту, без разницы кто ты, все зависит от квалификации, образования, опыта работы. Иногда заработная плата иностранца выше, чем у китайца на той же должности.
Цены на проживание в Китае
Жизнь в Китае за последние 10 лет очень подорожала: выросли цены на продукты, одежду и т.д. Очень дорогие детские курсы и все, что касается детей. К примеру, курс гитары, на который ходит моя дочь, обходится нам в 1000$ за 25 занятий, и это средняя цена по городу. Наша семья среднего достатка из 4 человек в месяц тратит около 5000 долларов.
Цены на продукты питания
Стандартный набор корзины в супермаркете:
1 литр молока стоит 1,5$, импортное дороже;
яйца стоят от 2$ за 1 кг (да, яйца по весу);
свинина стоит 8$ за кг;
говядина 20$ за 1 кг;
мука 1$ за 1 кг;
сахар 3$ за 1 кг;
картошка 0,50$ за 1 кг;
растительное масло 3$ за литр;
Если брать только продукты (без доставки еды, походов в рестораны и кафе), то у нас уходит в месяц около 1000$, и это покупки в самом обычном продуктовом магазине (рынок, супермаркет).
Популярные мифы о жителях Китая
Миф 1: китайцы едят собак;
Мифы 2: китайцы всеядные: они едят собак, зародыши, мышей и... вообще это их любимые блюда;
Миф 3: китайцы невысокого роста;
Миф 4: у китайцев все очень низкого качества;
Миф 5: дети в Китае ночью собирают телефоны и шьют обувь.
Плюсы и минусы проживания в Китае
Минусы:
очень дорогое жилье;
дорогая медицина;
трудный китайский язык;
плохая экология.
Плюсов для меня лично очень много. Китай – это развитая страна, крутые технологии, современные города, куча возможностей для моих детей в будущем, чистота, порядок, возможность достойно получать за свой труд.
Жилье в Китае
Жилье тут нереально дорогое. К примеру, в нашем городе, и это не Пекин или Шанхай, квадратный метр стоит в среднем около 5 тысяч долларов, не в центре. Средняя площадь квартир в новостройках 90 кв. метров, а цена стартует от 460 тысяч долларов.
Средняя стоимость аренды квартиры варьируется от 3-5 тысяч долларов в месяц. Цены на квартиры после пандемии стали еще выше.
О работе эмигранта в Китае
Я преподаю русский язык в университете китайским студентам уже больше 10 лет. Не думаю, что профессия прогрессивная, но одна из самых уважаемых, как и профессия врачей, военных.
Советы для ПМЖ в Китай
1. Учите китайский язык.
2. Изучайте законы Китая (тут они строго соблюдаются).
3. Решите для себя, что вы будете делать в Китае и чем заниматься.
4. И самое главное запомнить: "В чужой монастырь со своим уставом..." – Китай не будет меняться под вас.
Чему стоит украинцам поучиться у китайцев
Стоит поучиться работоспособности, патриотизму, дисциплине, стремлению к развитию.
Также о жизни украинцев в других странах рассказывали в эксклюзивных материалах для OBOZREVATEL:
блогер, которая переехала жить в Португалию 15 лет назад;
писательница, проживающая с семьей в Америке;
блогер, которая несколько лет живет в США;
блогер и организатор отдыха, которая более 3 лет назад переехала жить в Италию;
украинка, которая практически 7 лет проживает в Тель-Авиве, куда переехала из Николаева.