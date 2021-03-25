У Росії захопилися Україною після нічиєї з Францією у відборі на ЧС-2022

Російські футбольні вболівальники не залишили поза увагою сенсаційну нічию збірної України у виїзному матчі з Францією (1:1) на старті відбору на ЧС-2022 в Катарі.

У коментарях під звітом про цей поєдинок користувачі з РФ не приховували свого захоплення від гри нашої національної команди, а також відзначили не найкращий виступ своєї збірної у зустрічі з Мальтою. Підопічні Станіслава Черчесова зуміли здолати одну з найслабших європейських команд з рахунком 3:1.

"Молодці, українці! Просто красені!", "Вітаю українців. Команда дійсно грала з серцем. За свою соромно з Мальтою", "Україна дивує, молодці. А за Росію соромно було сьогодні", "Україна дуже сподобалася. Підстраховка на кожному квадратному метрі. Ідеально по лініях в обороні, як по лінійці. Французи нічого не створили? Нічого подібного. Їм просто не дали нічого створити".

Нагадаємо, що збірна України проведе ще два матчі відбіркового турніру в березні. Спочатку наші співвітчизники зустрінуться з Фінляндією (28-го), а потім – з Казахстаном (31-го).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер нашої команди Андрій Шевченко і наставник французів Дідьє Дешам поділилися своїми враженнями від гри.

Олександр Зінченко встановив рекорд збірної України в поєдинку з чинними чемпіонами світу.