Шевченко прокоментував сенсацію в матчі Україна – Франція

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після сенсаційної нічиєї з Францією зізнався, що було дуже важко грати з такою гарною командою.

Андрій Миколайович вважає, що його підопічним вдалися підстраховки і тиск при прийомі м'яча на суперника.

"Вибрали таку тактику, тому що по-іншому з такими командами, як Франція грати буде дуже важко. Може ми показали не найгарнiший футбол, але він був компактним і лаконічним", – цитує Шевченка "Динамомания" з посиланням на телеканал "Футбол" .

Андрій Миколайович зазначив, що задоволений результатом, але якщо б була перемога, то було б ідеально.

"У нас було багато хороших продовжень атак, але ми дещо не догравали. Розгубилися в перші 25-30 хвилин. Але ми перший раз грали за такою системою. А то, що ми її давно готували – це факт. Але у нас була лише одна тренування, щоб втілити в життя такий план. Хлопці дуже добре підготувалися. Робота арбітра? Вважаю, що він відсудив ідеальний матч", – підсумував тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру відбору на ЧС-2022 Франція – Україна завершився з рахунком 1:1.