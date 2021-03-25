День сенсацій: результати відбору на чемпіонат світу з футболу 24 березня

У середу, 24 березня, в Європі було зіграно 12 матчів відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 в групах А, D, Е, G і H.

Перший тур ознаменувався відразу декількома сенсаційними результатами: Туреччина з рахунком 4:2 розгромила Нідерланди, а Україна уникла поразки в гостьовій зустрічі проти Франції (1:1)

Група А

Португалія – Азербайджан 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 37, автогол Медведєв.

Португалія – Антоні Лопеш, Жоау Канселье, Мендеш, Рубен Діаш, Дуарте, Моутінью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Сілва (Сержіу Олівейра, 88), Рубен Невеш (Пальінья, 88), Нету (Рафа Сілва, 63), Андре Сілва (Жоау Фелікс, 75), Роналду.

Азербайджан – Магомедаліев, Гусейнов (Нурієв, 46), Гусейнов, Крівоцюк, Салахли, Мустафаєв (Ібрагімлі, 46), Бадалов, Махмудов (Ісаєв, 85), Медведєв, Емрелі (Алеськеров, 85), Горбані (Шейдаев, 85).

Попередження: Емрелі (52), Бруну Фернандеш (81).

Сербія – Ірландія 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 0:1 – 18 Браун, 1:1 – 40 Влахович, 2:1 – 68 Мітровіч, 3:1 – 75 Мітровіч, 3:2 – 86 Коллінз.

Сербія – Дмитрович, Младеновіч (Костич, 46), Павлович, Мітровіч, Гайіч, Джурічіч (Мітровіч, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачіч (Максимович, 63), Міленкович, Влахович (Йович, 82).

Ірландія – Треверс, Стівенс, Коулмен, О`Ші, Доерті, Браун (Коллінз, 79), Моламбі (Хендрік, 61), Робінсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брейді, 79), Конноллі (Лонг, 67) .

Попередження: Павлович (89).

Група D

Франція – Україна 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Грізманн, 1:1 – 57, автогол Кімпембе.

Франція – Льоріс, Кімпембе, Варан, Люка Ернандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Грізманн.

Україна – Бущан, Караваєв, Миколенко, Матвієнко, Зінченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 73).

Попередження: Павар (30).

Фінляндія – Боснія і Герцеговина 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 0:1 – 55 Пьянич, 1:1 – 58 Пуккі, 2:1 – 77 Пуккі, 2:2 – 84 Стевановіч.

Фінляндія – Йорон, Хямяляйнен, Тойвіо, Араюурі, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Йоел Пог'янпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакарі (Шюллер, 46), Пуккі.

Боснія і Герцеговина – Шехіч, Чівіч, Санічанін, Тодорович, Хаджікадуніч, Цімірот (Деміровіч, 82), Пьянич, Стевановіч (Сеад Колашинаць, 89), Гояк (Дульевіч, 64), Круніч, Джеко.

Попередження: Камара (30), Шюллер (86), Хямяляйнен (90).

Група E

Бельгія – Уельс 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 10 Вілсон, 1:1 – 22 де Брейне, 2:1 – 28 Азар, 3:1 – 73, пенальті Лукаку.

Бельгія – Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Денайер, 46), Вертонген, Меньє, Тілеманс, де Брюйне, Дендонкер, Азар (Кастаньо, 84), Лукаку, Мертенс (Троссард, 90).

Уельс – Уорд, Вільямс, Ампаду, ММифеміфем, Робертс, Бейл (Мур, 84), Вілсон (Робертс, 67), Лоуренс, Джеймс, Родон, Аллен (Моррелл, 8).

Попередження: Азар (75).

Естонія – Чехія 2:6 (1:4, 1:2)

Голи: 1:0 – 12 Саппінен, 1:1 – 18 Шик, 1:2 – 27 Барак, 1:3 – 32 Соучек, 1:4 – 43 Соучек, 1:5 – 48 Соучек, 1:6 – 56 Янкто , 2:6 – 86 Аньєр.

Естонія – Аксалу, Пюрг, Ліландер, Паскочі, Поом, Антонов (Пурі, 75), Ийгус, Васильєв (Аньєр, 73), Саппінен (Рооснупп, 88), Алліка (Кірсс, 73), Ващук (Фролов, 82).

Чехія – Павленка, Кадержабек, Челюстка (Зима, 85), Кудела, боржомі, Даріда, Провід (Видра, 65), Янкто (Масопуст, 65), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голешов, 79).

Група G

Туреччина – Нідерланди 4:2 (2:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 15 Йилмаз, 2:0 – 34, пенальті Йилмаз, 3:0 – 46 Хакан Чалханоглу, 3:1 – 75 Классен, 3:2 – 76 де Йонг, 4:2 – 81 Йилмаз.

Туреччина – Чакир, Кабак, Челік, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Хакан Чалханоглу (Унал, 78), Язиджі (Еркін, 64), Туфан (Антальяли, 64), Караман (Айхан, 79), Йилмаз (Тюрюч, 90).

Нідерланди – Крул, де Лігт, Блінд (Гравенберх, 82), Тете (Думфріс, 69), Вейндал (ван Анхолт, 82), Вейналдум, де Йонг, де Рон (де Йонг, 62), Бергейс, Мален (Классен, 69 ), Депа.

Попередження: Караман (32), Туфан (36), Вейналдум (50), Йилмаз (52), Мераш (72), Кабак (90).

Латвія – Чорногорія 1:2 (1:1, 0:1)

Гібралтар – Норвегія 0:3 (0:2, 0:1)

Група H

Словенія – Хорватія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 15 Ловріч.

Словенія – Хмара, Мевля, Балковец, Стоянович, Блажіч, Куртич, Ловріч (Байріч, 87), Ілічіч (Скубіц, 87), Бійол (вітру, 69), Бохарі (Чрнігой, 64), Шпорар (Крамер, 69).

Хорватія – Ліваковіч, Врсалько, Баришич (Оршіч, 46), Віда, Ловрен, Брозовіч, Модріч, Влашич (Будимир, 69), Ковачич (Пашаліч, 83), Перішич, Крамаріч (Брекало, 65).

Попередження: Баришич (24), Брозовіч (35), Куртич (61), Врсалько (65), Віда (68), Будимир (76), Мевля (77).

Мальта – Росія 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 – 23 Дзюба, 0:2 – 35 Фернандес, 1:2 – 56 Мбонги, 1:3 – 89 Соболєв.

Мальта – Бонелло, Шоу, Борг, Аджіус (Нвоко, 88), Камензулі (Корбалан, 86), Гійом, Теума, Крістенсен (Пізані, 74), Дегабріеле (Мбонги, 46), Монтебелло (Сатаріано, 46), Мбонги.

Росія – Шунін, Джикия, Караваєв, Семенов, Фернандес, Фомін (Олексій Андрійович Міранчук, 57), Кузя (Мостовий, 78), Іонов (Жемалетдінов, 57), Ахметов, Головін, Дзюба (Соболєв, 83).

Попередження: Жемалетдінов (62), Корбалан (90).

Кіпр - Словаччина 0:0