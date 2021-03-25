Зінченко встановив рекорд збірної України в матчі з Францією у відборі на ЧС-2022

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України після того, як вивів команду на матч із Францією (1:1) у відборі на ЧС-2022.

Він зробив це у віці 24 років і 98 днів і перевершив досягнення Анатолія Тимощука, який у 2004 році в 25 років і 163 дні вийшов з капітанською пов'язкою на поєдинок з Казахстаном у відбірковому турнірі на ЧС-2006.

На третьому місці в своєрідному рейтингу перебуває Олег Лужний (26 років і 68 днів проти Словенії в 1994 році), а на четвертому – нинішній наставник нашої національної команди Андрій Шевченко (26 років і 180 днів проти Іспанії в 2003 році).

Нагадаємо, що Україна у відборі на ЧС-2022 стартувала з сенсаційної нічиєї в матчі з Францією (1:1). У двох наступних поєдинках, які пройдуть 28 і 31 березня, підопічні Шевченка вдома зіграють з Фінляндією і Казахстаном, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер нашої команди і наставник чинних чемпіонів світу Дідьє Дешам поділилися своєю думкою про нічийний результат.