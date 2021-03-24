Україна створила сенсацію у відборі ЧС-2022, зігравши внічию iз Францією

Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Франції в першому турі відбору на чемпіонат світу-2022, фінальна частина якого відбудеться в листопаді-грудні в Катарі.

Зустріч групи D на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені завершилася з рахунком 1:1.

Після матчу президент України Володимир Зеленський привітав футболістів нашої національної команди.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

До гри букмекери на перемогу французів приймали ставки з коефіцієнтом 1,30, тоді як на успіх команди Андрія Шевченка – 14,0. Нічия оцінювалася показником 6,00.

Франція з перших секунд намагалася грати дуже компактно, повністю володіючи територіальною перевагою. Господарі довго володіли м'ячем біля центрального кола, але водночас не просуваючись вперед.

Українці намагалися використовувати кожну помилку суперника, моментально розгортаючи контратаку. Це було зробити непросто, тому що після втрати підопічні Дешама одразу вмикали високий пресинг.

Франція все ближче і ближче підходила до воріт Бущана і на 11-й хвилині могла відкривати рахунок.

Ернандес прорвався по лівому флангу, віддав на кордон воротарського, але удар Жиру влучив у Матвієнка.

Україна продовжувала захищатися, але на 19-й хвилині виявилася безсилою проти шедевра від Грізманна. Анутан із лінії штрафного зміг ювелірно вирізати в дальній кут без шансів для Бущана.

Через 4 хвилини Бущан невдало зіграв на виході, махнув повз м'яч і збив Комана у власному штрафному майданчику. Німецький арбітр Тобіас Штілер у досить спірній ситуації не призначив пенальті.

Ближче до кінця тайму "синьо-жовтим" вдалося трохи покомбінувати, але Миколенко "вистрілив" над воротами.

Друга половина почалася знову з пресингу французької команди. Наші співвітчизники нічого не могли зробити в атаці, раз у раз відбиваючи випади опонентів.

Футболісти із Франції були близькі до голу, але в підсумку самі пропустили. Єдиний удар у площину воріт, став результативним. На 57-й хвилині Караваєв викотив на лінію штрафного Сидорчуку. Капітан "Динамо" потрапив у Кімпембе і після рикошету м'яч повільно закотився у порожні ворота.

У час, що залишився, "галльські півні" великими силами намагалися вирвати перемогу, але підсумковий результат не змінився. В цьому більшою мірою була заслуга Георгія Бущана.

Свій наступний матч Україна проведе 28 березня проти Фінляндії.

Франція – Україна 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Грізманн, 1:1 – 57, автогол Кімпембе.

Франція – Льоріс, Кімпембе, Варан, Люка Ернандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Грізманн.

Україна – Бущан, Караваєв, Миколенко, Матвієнко, Зінченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновський, Забарний, Яремчук (Мораес, 73).

Попередження: Павар (30).

Нагадаємо, що востаннє Україна і Франція грали восени 2020 року. Тоді зустріч на "Стад де Франс" завершилася з рахунком 7:1 на користь господарів. Це стало найбільшою поразкою нашої збірної в історії.