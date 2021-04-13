Тренер польського клубу пояснив, чому перевів у дубль футболіста "Динамо"

Головний тренер "Легії" Чеслав Міхневич заявив, що в його команді існує серйозна конкуренція на позиції нападника, тому орендованому у "Динамо" Назарію Русину необхідно працювати, щоб отримати свій шанс.

У коментарі виданню Tribuna наставник польського гранда припустив, що очікування українського футболіста не співпали з реальністю.

"Русин прийшов до нас пізно – після підготовки. Він не грав у контрольних матчах. У нас була розмова і я йому сказав: "Ти прийшов у хорошу польську команду. Не європейську, як "Динамо" або "Шахтар". Але в Польщі "Легія" – це найбільший клуб". У нас виступає найкращий форвард Екстракласи. У Томаша Пекгарта 21 гол у чемпіонаті. А ми граємо з одним форвардом. Тому Назарію треба працювати, щоб отримати свій шанс вийти на поле. А він, мабуть, думав, що буде грати в кожному матчі по 30-40 хвилин. Можливо, агент щось йому пообіцяв, чого я не знаю", – розповів про ситуацію Міхневич.

Тренер "Легії" пояснив, що Русина відправили в резервну команду, щоб він подумав над своїм майбутнім у клубі.

"Ми хотіли, щоб він підтримав форму в дублі та був готовий на всі 90 хвилин. Але він сказав, що не хоче грати за другу команду. Це непрофесійно. Ми вирішили відправити його в дубль на два тижні, щоб він подумав – хоче він грати за "Легію" чи ні. Зараз він тренується з резервом. Залишився ще тиждень, а потім ми проведемо розмову та ухвалимо рішення, що робити далі", – підсумував Міхневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку в польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Русина переведуть у дубль через незадовільну поведінку. Сам футболіст ці чутки спростував, але незабаром дійсно був відправлений у резервну команду.