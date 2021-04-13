Тренер польского клуба объяснил, почему перевел в дубль футболиста "Динамо"

Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич заявил, что в его команде существует серьезная конкуренция на позиции нападающего, поэтому арендованному у "Динамо" Назарию Русину необходимо работать, чтобы получить свой шанс.

В комментарии изданию Tribuna наставник польского гранда предположил, что ожидания украинского футболиста не совпали с реальностью.

"Русин пришел к нам поздно – после подготовки. Он не играл в контрольных матчах. У нас был разговор и я ему сказал: "Ты пришел в хорошую польскую команду. Не европейскую, как "Динамо" или "Шахтер". Но в Польше "Легия" – это самый большой клуб". У нас выступает лучший форвард Экстракласы. У Томаша Пекхарта 21 гол в чемпионате. А мы играем с одним форвардом. Поэтому Назарию надо работать, чтобы получить свой шанс выйти на поле. А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего я не знаю", – рассказал о ситуации Михневич.

Тренер "Легии" объяснил, что Русина отправили в резервную команду, чтобы он подумал над своим будущим в клубе.

"Мы хотели, чтобы он поддержал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет играть за вторую команду. Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на две недели, чтобы он подумал – хочет он играть за "Легию" или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше", – подытожил Михневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально в польских СМИ появилась информация о том, что Русина переведут в дубль из-за неудовлетворительного поведения. Сам футболист эти слухи опроверг, но вскоре действительно был отправлен в резервную команду.