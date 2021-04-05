Футболіста "Динамо" вилучать із першої команди європейського клубу за поведінку – ЗМІ

Нападника "Динамо" Назарія Русина, який зараз виступає за варшавську "Легію" на правах оренди, можуть вилучити з першої команди через його поведінку.

Як повідомляє видання Legia.net, проблеми в українця розпочалися під час тренувань чинних чемпіонів Польщі. Він часто грав егоїстично, ігноруючи партнерів і намагаючись завершити кожну атаку самостійно. На нашого співвітчизника не подіяли навіть слова головного тренера та його помічників, оскільки він був упевнений у своїх силах і навичках.

3 квітня Русин мав зіграти за резервний склад "Легії" проти "Легіоново", але ще за день до матчу відмовився виходити на поле через небажання отримати травму на не найкращому полі. Йому дали час на те, щоб змінити своє рішення, але він цього не зробив. Тепер очікується, що Назарія переведуть у другий склад, щоб він подумав над своєю поведінкою.

Нагадаємо, що українець перейшов у "Легію" в зимове трансферне вікно і взяв участь в одному поєдинку Кубку Польщі, вийшовши на заміну на останні пів години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший представник "Динамо" у варшавському клубі Артем Шабанов привіз пенальті у ворота команди в грі з місцевого чемпіонату.