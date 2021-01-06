Срна заявив, що 'Шахтар' вигнали з Донецька: спортивні підсумки 5 січня

Легенда донецького "Шахтаря" Даріо Срна розповів, як залишав Донецьк і як почувається в Києві, а помічник Мірчі Луческу в київському "Динамо" Дієго Лонго пішов із клубу.

Крім того, українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва відсторонили від міжнародних змагань.

OBOZREVATEL подає головні спортивні новини вівторка, 5 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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