Срна заявив, що "Шахтар" вигнали з Донецька: спортивні підсумки 5 січня
Легенда донецького "Шахтаря" Даріо Срна розповів, як залишав Донецьк і як почувається в Києві, а помічник Мірчі Луческу в київському "Динамо" Дієго Лонго пішов із клубу.
Крім того, українського олімпійського чемпіона Олега Верняєва відсторонили від міжнародних змагань.
OBOZREVATEL подає головні спортивні новини вівторка, 5 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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