Срна заявил, что "Шахтер" выгнали из Донецка: спортивные итоги 5 января
Легенда донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как покидал Донецк и как чувствует себя в Киеве, а помощник Мирчи Луческу в киевском "Динамо" Диего Лонго ушел из клуба.
Кроме того, украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева отстранили от международных соревнований.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 5 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Срна: нас выгнали из Донецка. Думал, вернусь через пару месяцев
Хитров – о коронавирусе: в США стояли фуры с трупами. Украина просто не знает, что такое первая волна
Срна: я не хожу много в Киеве, это не мой город
Помощник Луческу разорвал контракт с "Динамо"
Пеле изменил профиль в Instagram после информации, что Роналду побил его рекорд
Миколенко сообщил, что происходит в "Динамо" после прихода Луческу
Россия разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею