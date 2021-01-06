Срна заявил, что 'Шахтер' выгнали из Донецка: спортивные итоги 5 января

Легенда донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, как покидал Донецк и как чувствует себя в Киеве, а помощник Мирчи Луческу в киевском "Динамо" Диего Лонго ушел из клуба.

Кроме того, украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева отстранили от международных соревнований.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 5 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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