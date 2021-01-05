Россия разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею разгромно проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира до 20 лет с результатом 0:5.

Счет был открыт уже на первой минуте поединка благодаря точному удару Алекса Ньюхука. В динамике не было заметно, что шайба побывала в сетке голкипера Ярослава Аскарова, однако после повтора взятие ворот было засчитано. До первого перерыва хозяевам площадки удалось отличиться еще дважды усилиями Коннора МакМайкла и Коула Перфетти.

В двух последующих периодах канадцы забили еще по одному голу и спокойно довели дело до победы. Отметим, что во второй двадцатиминутке россияне все же сумели один раз пробить голкипера соперников, но после видеопросмотра шайба была отменена из-за офсайда.

В решающем матче Канада примет сборную США на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне. Финал турнира должен состояться в ночь с 5 на 6 января. В поединке за третье место Россия встретится с Финляндией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы турнира ошиблись с графикой и переименовали команду из РФ.