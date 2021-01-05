Миколенко рассказал, что происходит в "Динамо" после прихода Луческу

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что с приходом Мирчи Луческу, игроки начали наслаждаться тренировками.

21-летний футболист сборной Украины считает, что сейчас в "Динамо" идеальная рабочая атмосфера.

"Честно? Буду говорить за себя – настроение топ. Ты приходишь на тренировку – ты кайфуешь. Понятно, что всегда хорошо не будет, но вообще атмосфера идет от тренировок и от игр. Если ты выигрываешь и ты понимаешь из-за чего ты выигрываешь, то атмосфера в команде будет идеальная. Вот сейчас наверное так", – сказал Миколенко в интервью Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Миколенко рассказал о самых мудрых словах Луческу. Румын напомнил своим подопечным о том, что им ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на первое место в таблице УПЛ.