Шевченко заговорив українською перед матчем відбору на ЧС-2022 проти Франції

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко несподівано почав пресконференцію перед стартовим матчем відбору на ЧС-2022 в Катарі проти Франції з привітання державною мовою.

Він зазначив, що ще не готовий до повноцінного спілкування українською, але постарається досягти цього рівня в майбутньому.

"Добрий день! Я всіх вітаю з початком зборів національної команди. Я з задоволенням відповім на всі ваші запитання. Поки що не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але буду робити це в майбутньому", – привітав Шевченко журналістів перед початком спілкування.

Нагадаємо, що Україна проведе три матчі на старті відбору на ЧС-2022: проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня). Букмекери оцінили наші шанси в протистоянні з чинними чемпіонами світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Миколайович розповів про кадрові труднощі, з якими зіткнулася збірна і прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) залишити в силі технічну поразку, зараховану нашій команді за поєдинок Ліги націй проти Швейцарії.